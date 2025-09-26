Trump Quiere Cambiar Sedes del Mundial 2026: Por Qué lo Propuso y Qué Tan Posible es que Suceda

El Mundial 2026 comenzará a jugarse el 11 de junio de dicho año y, estando a poco menos de nueve meses para que eso suceda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda la seguridad de algunas de las ciudades que serán sedes.

El mandatario estadounidense dijo este viernes 26 de septiembre que está evaluando reubicar algunos partidos del Mundial 2026 de las ciudades que no considere seguras. "Si creo que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad", fueron las palabras de Trump durante una serie de declaraciones que dio desde el Despacho Oval.

¿Cuántas ciudades de Estados Unidos serán sede del Mundial 2026?

Aunque Estados Unidos es co-anfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a México y Canadá, la nación gobernada por Donald Trump, será la que más partidos albergue. En total, Estados Unidos será sede de 84 partidos (entre ellos la gran final en Nueva Jersey) repartidos en 11 ciudades.

México y Canadá, por su parte, tendrán 13 partidos del Mundial 2026 cada uno. La inauguración de la justa mundialista será en el Estadio Azteca.

¿Donald Trump tiene el poder suficiente para cambiar sedes del Mundial 2026?

De acuerdo con el Artículo 16.1 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, solamente la propia FIFA "determinará las sedes, las fechas y los horarios de los partidos". En el apartado 16.4 se detalla que "tras el sorteo final, la FIFA decidirá la asignación y los horarios de los partidos".

En ningún artículo del Reglamento se especifica que alguno de los mandatarios de los países sede tenga la potestad de cambiar sedes.

