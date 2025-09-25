¿Cuáles Han Sido las Mascotas en los Últimos Mundiales?

La FIFA dio a conocer este 25 de septiembre de 2025 a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, representantes de Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

Para celebrarlo, hagamos un repaso por las últimas cinco mascotas de los Mundiales, recordando la historia y el significado detrás de cada una de ellas.

Alemania 2006 – Goleo VI y Pille™️

Goleo VI™️ y Pille™️ Foto: Reuters

Un león amigable, vestido con la camiseta blanca de la selección alemana, acompañado por Pille, un balón parlante. Aunque generaron polémica por no reflejar símbolos típicos de Alemania, buscaban transmitir humor, cercanía y amor por el futbol.

Sudáfrica 2010 – Zakumi™️

Zakumi™️ Foto: Reuters

Un leopardo joven con melena verde, pensado para reflejar la vitalidad del continente africano. “ZA” significa Sudáfrica y “kumi” es diez en varias lenguas africanas. Su personalidad extrovertida buscaba mostrar al mundo la energía y pasión africanas.

Brasil 2014 – Fuleco™️

Fuleco™️ Foto: Reuters

Un armadillo de tres bandas, especie en peligro en Brasil, elegido como símbolo de protección al medio ambiente. Su nombre une “futbol” y “ecología”, resaltando la unión del deporte con la naturaleza. Representaba simpatía, alegría y conciencia ambiental.

Rusia 2018 – Zabivaka™️

Zabivaka™️ Foto: Reuters

Un lobo carismático, optimista y juguetón, elegido por votación entre millones de aficionados. Su nombre significa “el que anota” en ruso, reflejando confianza y espíritu ganador. Vestía gafas deportivas para destacar velocidad y seguridad en el campo.

Qatar 2022 – La’eeb™️

La'eeb™️ Foto: Reuters

Personaje con forma de turbante flotante, inspirado en la vestimenta tradicional árabe. Representaba a un “ser” del universo de las mascotas, lleno de energía y diversión. Su objetivo era transmitir imaginación, juventud y la hospitalidad de Qatar.

México, Estados Unidos y Canadá 2026 - Zayu™️ , Maple™️ y Clutch™️

Clutch™️, Zayu™️ y Maple™️ Foto:FIFA

Por último, las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que en conjunto representan la unidad, la diversidad y la pasión por el fútbol que comparte Norteamérica.

Maple™️, un alce portero, representa a Canadá y busca conectar con su gente y su cultura.

Zayu™️, el jaguar de México, simboliza unidad, fortaleza y alegría.

Clutch™️, un águila centrocampista, representa a Estados Unidos con espíritu curioso, optimista y enérgico.

