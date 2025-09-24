¿Puede Chivas Perder el Partido ante Necaxa por Samir Inda?

Las Chivas derrotaron con autoridad al conjunto del Necaxa como parte de las acciones en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido, marcado por el regreso del estratega argentino Fernando Gago al estadio del cuadro rojiblanco, tuvo como gran protagonista al joven Samir Inda, quien hizo su debut profesional con la camiseta del Rebaño Sagrado teniendo apenas 17 años de edad.

Samir Inda no solamente tuvo la oportunidad de hacer su presentación en la Primera División del futbol mexicano, sino que además lo hizo de excelente manera. El futbolista de las Chivas marcó gol en su debut, sellando el triunfo del conjunto tapatío ante los de Aguascalientes. Sin embargo, en redes sociales surgió una polémica alrededor del canterano, misma que se mencionó que podía terminar con el equipo de Verde Valle perdiendo el partido por una hipotética sanción administrativa.

¿Por qué dicen que Samir Inda y Chivas infringieron el Reglamento de la Liga MX?

Los rumores en redes sociales señalaron el hecho de que Samir Inda, jugador menor de edad, saltó al terreno de juego con la publicidad de una casa de apuestas en su camiseta. Por esa razón, se decía que Chivas podría perder el partido "en la mesa", ya que existe la creencia de que el Reglamento de la Liga MX impide que los futbolistas menores de 18 años porten ese tipo de patrocinios.

Sin embargo, eso no es cierto pues en ninguna parte de dicho reglamento se estipula que esto sea así, por lo tanto Chivas no infringió ninguna norma.

¿En qué caso sí habrían podido sancionar a Chivas por Samir Inda?

Si bien es cierto que otros futbolistas menores de edad como Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana, han tapado este tipo de patrocinios en sus uniformes, eso no quiere decir que deban hacerlo. En ese sentido, el caso de Samir Inda habría sido diferente si el joven futbolista de las Chivas hubiese portado la camiseta de su equipo con el patrocinador de la casa de apuestas en un partido de categorías inferiores.

En el Artículo 21 del Reglamento de la Liga MX Sub-19, sí se establece que "no se permitirá publicidad en el uniforme que contenga o haga alusión a bebidas alcohólicas y/o casas de apuestas".

