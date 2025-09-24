Hijo de Julio César Chávez Regresa al Boxeo en Diciembre Pese a Libertad Condicional

El ícono del boxeo mexicano Julio César Chávez confirmó que sus hijos, Julio César “N” y Omar Chávez, regresarán al ring, a pesar de que el mayor de ellos aún enfrenta un proceso judicial bajo libertad condicional por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

Chávez aseguró que ambos se encuentran en buena forma física y listos para retomar su carrera deportiva, declarando que todo marcha bien y que sus hijos están preparados para pelear.

Noticia relacionada: Dictan Prisión Preventiva Justificada contra Julio César ‘C’: Se Queda en Cefereso 11 de Sonora

¿Puede pelear el hijo de Julio César Chávez?

El anuncio se produce semanas después de que Julio César “N”, obtuviera su libertad condicional tras ser vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas en Hermosillo, Sonora. A pesar de que las restricciones judiciales le impiden salir del país sin autorización, su equipo legal indicó que solicitarán un permiso especial para cumplir con compromisos deportivos.

Julio César “N” salió de una cárcel federal en Sonora el pasado 24 de agosto, tras haber sido deportado desde Estados Unidos, y desde entonces se prepara para su regreso al cuadrilátero.

Video: FGR Apela Libertad Condicional de Julio César "N" y Pide Prisión Preventiva en Sonora

La reaparición del boxeador sinaloense se dará después de su última pelea oficial, el pasado 28 de junio en Anaheim, California, cuando fue derrotado por el youtuber y peleador Jake Paul por decisión unánime. Aquella derrota generó gran controversia y críticas hacia el excampeón mundial.

¿Cuándo peleará el hijo de Julio César Chávez?

El regreso al ring de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez tendrá lugar el 13 de diciembre en San Luis Potosí, donde ambos protagonizarán la función, y donde su padre podría subir al ring en una pelea de exhibición.

Historias recomendadas: