Isaac del Toro se Coloca en el 4º Lugar del Ranking Mundial UCI
El ciclista mexicano continúa haciendo historia al consolidarse entre la élite del ciclismo internacional.
Tras su destacada actuación en el Mundial de Ciclismo de Ruanda, donde brilló con un quinto lugar en la contrarreloj y un séptimo puesto en la prueba de ruta, Isaac del Toro logró escalar hasta la cuarta posición del ranking mundial de la UCI. Este resultado lo consolida como uno de los ciclistas más consistentes del momento y abre la expectativa de lo que podrá conseguir en las próximas competencias internacionales.
Con apenas 21 años, el bajacaliforniano se convierte en el único representante latinoamericano dentro del top-10 y, además, el más joven de entre los 25 primeros del planeta.
¿Cuántos títulos ha ganado Isaac del Toro en la temporada?
La temporada lo ha visto conquistar 13 triunfos, cifra que lo coloca como uno de los pilares del UAE Team Emirates, conjunto que firmó un récord histórico de victorias este año.
Del Toro inició el 2025 en el puesto 57 del ranking, pero en apenas nueve meses logró un ascenso meteórico que lo instaló en la élite del ciclismo mundial.
Ranking Mundial:
1.- Tadej Pogacar
2.- Jonas Vingegaard
3.- Mads Pedersen
4.- Isaac del Toro
5.- Joao Almeida
6.- Remco Evenepoel
7.- Mathieu Van der Poel
8.- Thomas Pidcock
9.- Giulio Ciccone
10.- Oscar Onley
