Jannik Sinner No Tiene Problemas para Llevarse el Abierto de China

El italiano Jannik Sinner se coronó campeón del Abierto de China al vencer por 6-2 y 6-2 al estadounidens Learner Tien, en poco más de una hora.

El duelo celebrado en el complejo tenístico Diamond fue dominado por el número dos del mundo, quien mostró su superioridad sobre la raqueta 52 del orbe.

El partido inició con un regalo de Tien: una doble falta en su primer servicio y tres bolas de quiebre para el italiano.

Fue entonces que Sinner solo esperó el error de su rival para tomar la delantera en el juego por el campeonato.

La ventaja la consiguió a través del saque -cinco aces en el primer set- y llevar de arriba abajo a su rival hasta conseguir el parcial inicial por 6-2.

Aunque Tien, de 19 años, dio buenas muestras de su tenis, que le valieron el aplauso del graderío, no pudo sostener su demostración y cayó en el segundo 6-2.

Palmarés de Sinner

Jannik Sinner, de 24 años, sumó su vigésimo primer título de la ATP y el tercero de este año, luego de ganar los Grand Slam de Australia y Wimbledon.

Además, con este título en tierras chinas, el italiano igualó a Rafael Nadal y a Novak Djokovic como los únicos en tener más de un laurel en Pekín.

Ahora, Sinner viajará a Shangai para disputar el Masters 1000, en donde no estará su gran rival: el español Carlos Alcaraz.

