Carlos Alcaraz Conquista el ATP 500 de Tokio Tras Vencer a Taylor Fritz

El tenista español Carlos Alcaraz superó en dos sets, con marcador similar de 6-4, al estadounidense Taylor Fritz, y se llevó el torneo ATP 500 de Tokio.

El raqueta número uno del mundo conquistó su octavo torneo del 2025, para sumar su vigésimo cuarto título en el circuito ATP, con apenas 22 años.

Con seis Grand Slam en su palmarés, Alcaraz volvió a jugar con el tobillo vendado luego del contratiempo en su primer partido ante el argentino Sebastián Báez.

Sin embargo, en ningún momento se vio al ibérico con molestias y pudo superar sin problemas al quinta raqueta del orbe.

Sin resistencia

Aunque hace unas semanas Fritz venció a Alcaraz en la Laver Cup, un torneo de exhibición por equipos, en esta ocasión el estadounidense no opuso resistencia.

Solo logró hacerle un break al peninsular, en el segundo set y cuando este sacaba con 5-2 para cerrar el partido.

Carlos disputó en la capital japonesa su décima final del año, algo que no lograba ningún tenista desde que su compatriota, Rafael Nadal, lo hiciera en 2017.

El español se consolidó en el primer puesto de la ATP tras ganar hace un mes la final del US Open al italiano Jannik Sinner, a quien le arrebató la posición de honor.

Este duelo entre el uno y dos del tenis mundial se podrá repetir la próxima semana en el Master 1000 de Shangai, en China.

