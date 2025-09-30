Fin de San Siro Está Cerca: Aprueban Venta del Estadio al Milan y al Inter

Luego de una larga jornada de pláticas, el ayuntamiento de Milán aprobó la venta del estadio San Siro y los terrenos circundantes a los clubes AC Milan y al Inter por 230 millones de dólares.

Con esta transacción, se sentencia prácticamente el fin del legendario estadio, que será demolido para dar paso a un nuevo recinto acorde a los grandes colosos del futbol europeo.

El tema se abordó por primera vez en 2019, pero el plan para demoler el Giuseppe Meazza, nombre oficial, tuvo la resistencia de políticos y comités ciudadanos que buscaban mantener el histórico recinto.

Cuestión de dinero

San Siro fue construido en 1926. En su construcción, destacan las llamativas escaleras de caracol que rodean el exterior del estadio. Aunque fue renovado para la Copa del Mundo de 1990, sus instalaciones ya quedaron obsoletas.

Fue por ello que los dos equipos de la ciudad que comparten el estadio decidieron que era vital la construcción de un estadio moderno para aumentar sus ingresos por partidos, los cuales ahora son inferiores a los de otros rivales europeos.

Ambos clubes contrataron la semana pasado a los estudios de arquitectura Foster + Partners y Manica para trabajar en su nueva casa, la cual tendrá capacidad para 71 mil 500 aficionados.

El nuevo lugar tendrá además una zona con edificios comerciales y residenciales, todo un proyecto de renovación en el corazón comercial de Italia.

¿Cuándo será demolido el estadio San Siro?

El proyecto del AC Milan y el Inter es que en San Siro se lleve a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en febrero próximo.

Además, seguirá teniendo los partidos de ambos clubes hasta que el nuevo estadio esté listo en las inmediaciones del solar en 2031. Después, el mítico San Siro dejará de existir.

Solo será conservada una parte que se considera patrimonial, la cual comprende parte de su segunda grada. El objetivo es que el nuevo estadio pueda ser sede de la Eurocopa 2032, que Italia y Turquía harán en conjunto.

