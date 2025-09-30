Red Soxs Vencen a los Yankees en el Primer Duelo de Comodines de las Grandes Ligas

Este martes 30 de septiembre empezó la ronda de comodines de las Grandes Ligas, con cuatro duelos de antología. Destacó el partido Yankees de Nueva York contra los Red Soxs de Boston, así como el duelo Dodgers de Los Ángeles contra los Rojos de Cincinnati.

El encuentro Yankees vs Red Soxs estuvo muy parejo, hasta que el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo para impulsar dos carreras en la séptima entrada, con lo que los Medias Rojas de Boston le dieron la vuelta a la pizarra para vencer 3-1 a los neoyorquinos en la serie de comodines de la Liga Americana.

También se lució el pitcher Garrett Crochet con un gran trabajo desde el montículo durante casi ocho entradas, para dominar a los bateadores de los Yankees. Crochet permitió un jonrón de Anthony Volpe en el segundo episodio, pero luego retiró a 17 bateadores seguidos.

Así que el equipo de Boston intentará liquidar la serie, al mejor de tres encuentros, este miércoles 1 de octubre. Para ello mandará al pitcher derecho dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad) como abridor, ante el zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) de los Yankees.

Los Tigres de Detroit superaron a los Guardianes de Cleveland

Mientras que en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, los Tigres de Detroit ganaron por 2 carreras contra 1 a los Guardianes, gracias en gran parte a los 14 ponches que sacó el lanzador Tarik Skubal en un emocionante encuentro.

Los Guardianes de Cleveland tenían la ventaja de jugar en casa ante los Tigers, después de arrebatarle el título divisional en la Liga Americana, pero de poco les sirvió este martes debido al enorme pitcheo de Skubal.

Tarik, firme candidato a revalidar el premio Cy Young, frenó desde el montículo a los cañoneros de Cleveland. El lanzador californiano de 28 años dominó durante 7.2 entradas y le recetó ponches a 14 rivales.

Así que el club de Detroit tendrá este miércoles su primera oportunidad de avanzar a la ronda divisional, donde ya esperan los Marineros de Seattle.

Cachorros de Chicago dieron cuenta de los Padres de San Diego

Y en el Wrigley Field, los Cachorros de Chicago aprovecharon el apoyo de su gente para vencer también por 3-1 a los Padres de San Diego en la serie de Wild Cards de la Liga Nacional.

Apenas en el segundo inning, los Padres se pusieron adelante por una carrera, luego de doble de Xander Bogaerts.

Sin embargo, el equipo de San Diego respondió en la quinta con dos jonrones consecutivos del japonés Seiya Suzuki y del receptor Carson Kelly.

Y en el octavo inning, el júbilo estalló en el Wrigley Field con la carrera de Dansby Swanson en el octavo inning para poner el marcador en 3-1. Luego, el pitcher relevista Brad Keller controló a los bateadores de San Diego.

Así las cosas, los Cubs pueden redondear la faena este miércoles 1 de octubre si logran llevarse la segunda victoria en la ronda de comodines.

