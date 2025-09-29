LeBron James Sabe que el Retiro Se Acerca, pero Está Listo para su Temporada 23 en la NBA

A sus 40 años de edad, el veterano basquetbolista LeBron James, aún se ilusiona por el arranque de una nueva temporada. Acepta que el retiro está cerca, pero se siente bastante motivado por disputar su campaña 23 en la NBA: “Soy como el vino, mientras más viejo mejor”.

En el día de medios de los Lakers de Los Ángeles, LeBron explicó que lo motiva su espíritu de competitividad: "Me encanta jugar. Para mí la edad es solo un número, aunque es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos jugadores de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda".

En ese mismo sentido dijo que “se trata de ser el mejor jugador que pueda ser cada día. Sé que el final de mi carrera en la NBA está cerca, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en la duela, es algo que me da mucha satisfacción".

LeBron James habla de su retiro, aunque aún disfruta mucho jugar

El astro de los Lakers de Los Ángeles sabe que la hora del retiro no tarda en llegar pero mientras quiere quiere seguir disfrutando cada juego sobre la duela:

Estoy súper comprometido porque no sé cuándo terminará, pero es más pronto que tarde. Pero estoy ilusionado por la oportunidad de jugar a este deporte otro año

LeBron está consciente de que los años no pasan en balde, aunque a él todavía no le pasan la factura:

Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien

Y también comentó que lo que "lo que me motiva es que el amor por el baloncesto sigue siendo mucho, y el amor por el proceso es incluso más".

Los Lakers de Los Ángeles jugarán el próximo viernes un partido de pretemporada de la NBA contra los Soles de Phoenix.

