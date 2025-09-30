¡Oficial! FIFA Da Fecha Para la Revelación del Balón del Mundial 2026

Conforme se acerca el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, se conocen más y más detalles alrededor del evento que paralizará al planeta entero el próximo año. Hace tan sólo unos días se revelaron a las mascotas oficiales para la justa mundialista, misma que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Este martes 30 de septiembre, la FIFA compartió un video en sus redes sociales en el que se anuncia la fecha en la que se revelará el balón oficial del certamen. El video muestra la famosa estructura The Sphere en Las Vegas, proyectando los modelos de balón que fueron utilizados desde el Mundial de 1970 hasta el más reciente en Qatar 2022, para finalizar con un mensaje en el que se ve una fecha: 2 de octubre.

Sería en esa fecha cuando la FIFA anunciará el modelo oficial de balón que se utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

De momento, 18 de las 48 selecciones que van a participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, ya tienen asegurado su boleto para la justa mundialista del próximo año. México, Estados Unidos y Canadá, por ser países anfitriones del evento, no tuvieron que disputar Eliminatorias y están clasificados de manera directa.

Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea y Japón son los representantes de la Confederación Asiática que ya están clasificados, mientras que Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, son los seis equipos de CONMEBOL que obtuvieron su boleto a través de las Eliminatorias.

Túnez y Marruecos son, hasta ahora, los únicos combinados africanos asegurados en el Mundial de 20206 y Nueva Zelanda es el representante con boleto en mano por parte de Oceanía.

¿Cuándo es el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Será el próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., cuando conozcamos el destino de las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Ese día sabremos contra quién se medirá la Selección Mexicana en la primera instancia del torneo, así como el equipo al que deberá enfrentarse en el partido inaugural.

