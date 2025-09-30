¿Canelo Álvarez se Operará el Codo Luego de Perder vs Crawford? Esto se Sabe

Saúl 'Canelo' Álvarez sufrió una dura derrota el pasado 13 de septiembre, cuando se subió al cuadrilátero para enfrentarse a uno de los mejores libra por libra del mundo, Terence Crawford. La pelea, que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Neva, terminó con el mexicano perdiendo el campeonato indiscutido de peso Supermediano ante el estadounidense y registrando la tercera derrota de su trayectoria profesional.

Sin embargo, parece que las malas noticias no cesan ahí para el boxeador tapatío, pues se dice que se sometería a una operación en el codo que lo mantendría alejado varios meses del ring.

¿Canelo Álvarez se va a operar el codo?

De acuerdo con Mike Coppinger, senior insider de Ring Magazine, el Canelo Álvarez se someterá a una operación no especificada en el codo, esto luego de su derrota ante Terence Crawford. De momento no hay un comunicado oficial por parte del boxeador, o de su equipo de trabajo.

¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

La información de la fuente antes mencionada detalla que el tapatío tenía previsto regresar al ring alrededor del mes de febrero de 2026, para cumplir con la tercera pelea de su contrato con Riyadh Season. Sin embargo, ahora se espera que Álvarez vuelva a pelear en algún punto entre marzo y septiembre del próximo año.

Recordemos que luego de su más reciente derrota, el jefe saudí Turki Alalshikh, confirmó que Saúl va a pelear dos veces más en Arabia Saudita, tal y como lo estipula el contrato que firmaron en febrero del 2025, mismo que asciende a los 400 millones de dólares por cinco peleas.

