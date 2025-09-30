Tyreek Hill Sufre Grave Lesión de Rodilla y Queda Fuera de la Temporada en la NFL

Los Miami Dolphins vivieron una noche agridulce en el Monday Night Football. Aunque lograron imponerse a los New York Jets y sumar su primera victoria en la temporada regular, la alegría se vio opacada por la preocupante lesión de su receptor estrella, Tyreek Hill, quien abandonó el emparrillado en la segunda mitad tras un fuerte golpe en la rodilla.

La franquicia de Miami confirmó que Hill sufrió una dislocación de rodilla y desgarros en varios ligamentos, incluido el ligamento cruzado anterior (ACL), lo que lo dejará fuera por el resto de la campaña. Una noticia devastadora para el conjunto dirigido por Mike McDaniel, que pierde a una de sus piezas más determinantes en el ataque.



Noticia relacionada: Carlos Alcaraz Conquista el ATP 500 de Tokio Tras Vencer a Taylor Fritz

Tyreek Hill se expresó en redes sociales

A pesar de lo impactante de la lesión, Hill se mostró optimista en sus primeras declaraciones públicas. Desde la cama del hospital, compartió un video en sus redes sociales donde agradeció el apoyo recibido. “Aquí Tyreek Hill, el Cheetah. Estoy a punto de entrar a cirugía. Manténganme en sus oraciones. La Nación de los delfines y toda la NFL han sido increíbles, enviándome mucho amor y oraciones. Estoy absolutamente honrado”, expresó.

Thank you guys for the prayers, I feel all the love. ❤️ here we go✌🏿 pic.twitter.com/oSOdG9zaJ9 — Ty Hill (@cheetah) September 30, 2025

Durante el encuentro, la escena fue dramática: Hill cayó al suelo y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico. Aunque la lesión lucía grave, el jugador sorprendió al mostrarse sonriente y positivo mientras era retirado en el carrito médico, gesto que no pasó desapercibido para compañeros y aficionados.

Video: Alberto Lati Afirma Que el Futbol Mundial No Se Compara a lo Que Hace la NFL

La baja de Hill supone un golpe sensible para Miami, que ahora deberá encontrar alternativas ofensivas para suplir su explosividad y capacidad de cambiar partidos. Mientras tanto, la NFL se solidariza con el receptor, reconociendo en él no solo a un talento único, sino también a un competidor que mantiene el espíritu elevado incluso en la adversidad.



Historias destacadas: