"Me gustaría marcar historia", Dice Alegna González en Despierta Tras Ganar Plata en Tokio 2025

La delegación mexicana hizo una gran labor durante el Mundial de Atletismo 2025 que se llevó a cabo en Tokio, Japón. Una de las grandes historias que nos dejó esta justa mundialista fue la de Alegna González, quien logró su mejor resultado al obtener la medalla de plata en la prueba de los 20 kilómetros de marcha, logro que la coloca como una de las grandes figuras a seguir de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en el programa Despierta, Alegna González reveló que ella había logrado clasificar en dos competencias para el Mundial de Atletismo 2025, las pruebas de marcha de 35 y 20 kilómetros. Sin embargo, una intoxicación le impidió participar en la primera y únicamente pudo estar en la de 20km, misma en la que se llevó el segundo lugar.

"La mejor decisión era no hacerlo (no competir) porque iba a salir a la prueba y no iba a poderla concluir. Creo que la respuesta correcta era 'no voy' y tenía que estarme preparando para ver si podía llegar en las mejores condiciones a los 20km", contó la atleta mexicana.

Alegna González, con los Olímpicos de Los Ángeles en la mira

Durante la entrevista en Despierta, Alegna González habló sobre la meta de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Aunque se dice que aún falta mucho, la marchista nacida en Ojinaga, Chihuahua, es consciente de que la justa olímpica está más cerca de lo que muchos creen y, por ende, debe trabajar para consolidarse como una de las mejores del mundo. "Quiero tener unos años bien consolidados. Ya con esta medalla que logré, pues no quisiera bajarme de los primeros lugares para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en las mejores condiciones", aseguró la marchista.

En ese sentido, González destacó que aún tiene varias competencias por delante antes de la anhelada cita olímpica. "Tenemos Centroamericanos, Panamericanos, otro mundial, mundiales de la especialidad. Me gustaría seguir dando de qué hablar", apuntó.

Al ser recordada de las proezas olímpicas de grandes leyendas como Raúl González, Alegna mencionó que ella también quiere "marcar historia".

"Ya estaba harta de esos quintos lugares", Alegna González quiere dejar huella en Los Ángeles 2028

Alegna González ya sabe lo que es competir y dejar el nombre de México en unos Juegos Olímpicos, pues en Tokio 2020 y en París 2024, finalizó en el quinto lugar de los 20 kilómetros marcha. Sin embargo, en la entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, la oriunda de Chihuahua confeso que "ya estaba harta de esos quintos lugares".

"Quería ya romper esa racha en las competencias internacionales. Por fin pude tener ese segundo lugar y lo único que me queda es tener una mentalidad dura y decisiva de lo que quiero lograr en Los Ángeles", puntualizó Alegna, quien además detalló que en los próximos Juegos Olímpicos solamente estará la competencia del medio maratón.

