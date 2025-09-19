Alegna González Gana Plata en Marcha Femenil de Mundial de Atletismo Tokio 2025 y Rompe Récord

El Comité Olímpico Mexicano informó que Alegna González ganó plata en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 en los 20 kilómetros de marcha femenil. Destacó que con esta victoria, la mexicana rompió un récord continental en esta disciplina, ya que ganó con un tiempo de 1:26:06.

En tanto, la secretaría de Marina destacó que con disciplina, coraje y espíritu naval, la Cabo Alegna Aryday González Muñoz, conquistó la medalla de plata en los 20 km marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, y que con el tiempo que registró establece un nuevo récord nacional y continental.

Su hazaña demuestra que la determinación y el amor por México rompen cualquier límite. ¡Felicidades, Alegna! Eres ejemplo de fuerza y grandeza para nuestra #ArmadaDeMéxico y para todo el país.

El primer lugar del Mundial de Atletismo Tokio 2025 fue para la española María Pérez, quien ganó con 1:25:54, mientras que Alegna lo logró en 1:26:06.

Se trata de la segunda medalla de plata para México en Caminata Femenil, luego de Lupita Juárez en 2017.

¿Quién es Alegna Aryday González Muñoz?

Alegna González, es de Ojinaga, Chihuahua.

Es Cabo de la Secretaría de Marina

Tiene 26 años

En julio de 2025, en el Dublin Race Walking Summer Challenge, que se llevó a cabo en St Anne's Park en Irlanda, logró medalla de oro en la prueba 35 kilómetros de la rama femenil.

Debutó en Tokio 2020, donde logró un destacado quinto lugar.

Luego participó en París en 2024, logrando un quinto lugar. Mientras que en relevos mixto con Ever Palma también logró quinto lugar.

En el Mundial de Eugene 2022, quedó en séptimo lugar

En 2023, en el Mundial de Budapest quedó en quinto lugar.

En abril de 2023, ganó bronce en el II Gran Premio Internacional Finetwork Madrid Marcha, en España.

