Mbappé Brilla en la Champions League Con el Real Madrid

Luego de caer de manera estrepitosa el pasado sábado 27 de septiembre en el Derbi de Madrid, el Real Madrid buscó revancha en su competición favorita, la UEFA Champions League, en donde Kylian Mbappé volvió a demostrar su gran estado de forma. La segunda jornada de la fase de liga enfrentó al cuadro merengue ante el modesto conjunto de Kairat Almaty, al cual visitó en territorio kazajo para volver a la senda del triunfo tras el tropiezo en LaLiga.

Si bien el equipo dirigido por Xabi Alonso llegaba como amplio favorito, el hecho de haber viajado 10 horas para jugar el encuentro hacía pensar que quizá el conjunto local podía oponer un poco de resistencia. Sin embargo, la escuadra de la capital española arrolló a su rival con un contundente 0-5, liderado por el hat-trick de Mbappé.

Con este resultado el Real Madrid se lleva su segunda victoria en esta edición de la Champions, manteniendo el paso perfecto en el arranque del torneo.

¿Cuántos goles lleva Mbappé en la temporada 2025/26?

No cabe duda de que Kylian Mbappé está convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y sus números en este comienzo de campaña, así lo demuestran.

El delantero francés, que está jugando su segundo año con el Real Madrid, ha tenido un excelente inicio goleador. En lo que va de la temporada 2025/26, Mbappé lleva 13 goles con su club en apenas 9 partidos disputados. Esto lo coloca como el líder goleador de LaLiga de España y de la UEFA Champions League.

Además registra 2 anotaciones con la camiseta de la selección nacional de Francia, sumando un total de 15 tantos desde que comenzó la campaña.

Mbappé se une al club de los 60 goles en Champions League

Con los tres goles que marcó ante Kairat Almaty, Kylian Mbappé llegó a 60 goles totales en la UEFA Champions League. Únicamente otros cinco jugadores en la historia han alcanzado o superado esa cantidad: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Raúl González y Cristiano Ronaldo. La actual estrella merengue necesitó 89 partidos para llegar a esa cifra, 9 juegos menos que el 'Bicho' quien es el líder histórico de esta competición.

