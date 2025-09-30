Después de múltiples retrasos, el regreso del FC Barcelona al Camp Nou podría tener fecha definida. El equipo de Hansi Flick volvería a su casa el próximo 18 de octubre, cuando reciba al Girona en duelo de LaLiga, tras haber disputado su último partido en el estadio en mayo de 2023.



En encuentros anteriores, el Barcelona ha jugado en el Olímpic Lluís Companys y en el Estadio Johan Cruyff. Incluso, para el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League contra el PSG, el equipo disputará el encuentro en uno de estos escenarios.

¿Qué le falta al Barcelona para regresar al Camp Nou?

Albert Batlle, alcalde de seguridad de Barcelona, explicó que aún restan algunos detalles técnicos por resolver, pero confía en que estarán listos a tiempo para que el club vuelva a abrir las puertas del Camp Nou, aunque de forma parcial. Batlle mencionó que esperan que se hagan los ajustes pendientes para que se dé el visto bueno en materia de seguridad.

El esperado retorno no será solo en el campeonato doméstico. La UEFA ya contempla en su calendario que el Barça juegue en el Camp Nou su partido de la tercera jornada de la Champions League frente al Olympiacos, lo que convertiría esa semana en un doble estreno para los culés.

Eso sí, el regreso no significará llenar al máximo las gradas de inmediato. El renovado Spotify Camp Nou todavía no estará en condiciones de habilitar todo su aforo, pero marcará un paso simbólico en la reapertura del estadio y en el reencuentro del Barça con su afición en el escenario que lo ha visto crecer históricamente.

Próximos encuentros de Barcelona:

vs PSG - 1 de octubre

@ Sevilla - 5 de octubre

vs Girona - 18 de octubre

vs Olympiacos - 21 de octubre

@ Real Madrid - 26 de octubre



