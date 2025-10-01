México vs España Hoy: Posibles Alineaciones del Partido del Mundial Sub-20
México se mide ante La Roja con la misión de sumar tres puntos que lo acerquen a la siguiente fase
México Sub-20 enfrenta este día a la selección de España, en duelo correspondiente a la segunda fecha del Mundial de la categoría, dentro del Grupo C. Tras su empate 2-2 ante Brasil, que dejó buenas sensaciones, el Tri buscará prácticamente asegurar su boleto a la siguiente fase frente a La Roja.
Históricamente, México no ha logrado vencer a España en esta categoría. En 2013, en Turquía, cayó 2-1; en 1981, en Australia, empataron 1-1; y en 1979, en Japón, México nuevamente perdió 2-1.
Obed Vargas, pilar del equipo mexicano, ha señalado que no le tienen miedo a ningún rival y que el nombre de la selección contraria no influye en su actitud dentro del campo.
Por su parte, España no cuenta con jugadores de renombre como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Dean Huijsen, jóvenes que podrían disputar este campeonato pero que, por su edad y nivel, permanecen en sus respectivos clubes.
Posibles alineaciones:
España:
- Portero: Fran González
- Defensas: Julio Díaz, Andrés Cuenca, Pau Navarro y Cristian Perea
- Mediocampistas: Peio Canales, Rodrigo Mendoza, Joel Roca, Rayane Belaid y David Mella
- Delantero: Iker Bravo
México:
- Portero: Emmanuel Ochoa
- Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca y Diego Ochoa
- Mediocampistas: César Garza, Elias Montiel, Obed Vargas y Diego Sánchez
- Delanteros: Tahiel Jiménez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez
