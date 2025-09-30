Efraín Juárez, Técnico de Pumas, es Sancionado con Dos Juegos de Suspensión

La Comisión Disciplinaria dio a conocer este martes 30 de septiembre el castigo para Efraín Juárez, técnico universitario. La expulsión del estratega auriazul se dio en el Clásico Capitalino de la Jornada 11, donde Pumas cayó 4-1 ante América. Juárez fue echado en la primera mitad por reclamar de forma vehemente al cuerpo arbitral.

Como consecuencia de la sanción, Juárez no podrá dirigir en los partidos de la Jornada 12 contra Chivas y de la Jornada 13 frente a Monterrey, compromisos clave para las aspiraciones de Pumas en el torneo.

Foto: Federación Mexicana de Futbol. Comisión Disciplinaria

¿Quién toma la decisión de suspender a Efraín Juárez?

La decisión fue tomada por la Comisión Disciplinaria tras revisar la conducta mostrada durante el partido, al considerar que el reclamo del entrenador excedió los límites permitidos por el reglamento.

En la tabla del actual torneo, Pumas ocupa la décima posición con 13 puntos. El equipo del pedregal suma 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas hasta ahora.



