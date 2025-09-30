¿Cuándo y Dónde Ver la Final Entre Toluca vs LA Galaxy de Campeones Cup 2025?

La final de la Campeones Cup 2025 enfrentará a Toluca en contra de LA Galaxy, en un duelo que promete emociones y buen futbol entre conjuntos de Estados Unidos y México. LA Galaxy consiguió su boleto a este duelo tras imponerse en la final de la MLS 2024 ante New York Red Bulls, logrando así su sexto título de liga. Por su parte, Toluca se clasificó tras ganar el torneo Clausura 2025 y el título de Campeón de Campeones.

Actualmente, LA Galaxy atraviesa un momento complicado en la temporada 2025, ya que se ubica en último lugar de su conferencia. En contraste, Toluca vive un gran momento futbolístico, reforzado por su reciente título de liga y su estatus de campeón vigente en México.



Noticas relacionada: Barça Volvería al Camp Nou el 18 de Octubre Para Recibir al Girona y Días Después a Olympiacos

¿Quiénes disputan la final de la Campeones Cup?

El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park, en Los Angeles, California, sede de este esperado enfrentamiento. El certamen de Campeones Cup, establecido en 2018, enfrenta cada año al campeón actual de la MLS y al campeón de la LIGA MX, consolidándose como un clásico del futbol norteamericano.

Video: Para Marion Reimers, la Liga MX Está Diseñada para Que No Desciendan los Equipos Grandes

En las últimas dos ediciones, los equipos mexicanos se llevaron el título. Tigres ganó en 2023 y América en 2024, por lo que Toluca buscará mantener la hegemonía para la LIGA MX.

La final se jugará mañana, miércoles 1 de octubre, a las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México) y se podrá seguir en vivo por Canal 9 y TUDN.

Historias destacadas: