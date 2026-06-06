Vinculan a Proceso a Jesús ‘N’, Alcalde de Cuautla, Morelos

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el funcionario

Vinculan a Proceso a Jesús ‘N’, Alcalde de Cuautla, Morelos. Foto: SSPCVinculan a Proceso a Jesús ‘N’, Alcalde de Cuautla, Morelos. Foto: SSPC

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La justicia actúa: Jesús 'N', alcalde de Cuautla, procesado y en prisión preventiva. La FGR asegura pruebas sólidas. ¿Cómo afectará esto a Morelos?

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