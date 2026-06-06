Vinculan a Proceso a Jesús ‘N’, Alcalde de Cuautla, Morelos

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús “N”, alcalde de Cuautla, Morelos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas relacionadas con investigaciones en curso sobre diversos presidentes municipales de la entidad.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), tras cumplirse la duplicidad del término constitucional. Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El alcalde permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”, mientras continúan las indagatorias federales.

Presidente municipal de Cuautla. Foto: SSPC

Aunque las autoridades no han revelado públicamente los delitos específicos por los que fue procesado, confirmaron que las investigaciones están relacionadas con posibles vínculos entre funcionarios municipales y estructuras delictivas que operan en Morelos.

Así fue la detención de Jesús N

De acuerdo con las autoridades federales, Jesús “N” fue localizado en la colonia Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, luego de varios trabajos de inteligencia y vigilancia realizados por fuerzas federales.

Las investigaciones derivaron de denuncias y seguimientos relacionados con actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y distintos sectores productivos de Morelos.

Según las indagatorias, agentes federales detectaron presuntos nexos y posible colaboración entre el alcalde y grupos criminales que operaban en la región, por lo que se mantuvo vigilancia permanente sobre sus movimientos.

Una vez ubicado en Guerrero, elementos federales se aproximaron para corroborar su identidad y ejecutar la orden judicial en su contra.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.