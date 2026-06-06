Muere Hombre Atropellado tras Choque en Carretera Nacional en Santiago, NL

Una persona perdió la vida la noche del vierne 5 de junio luego de ser atropellado en un accidente registrado sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 222, en la zona de Loma Prieta, antes de pasar el puente del Río Ramos.

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de rescate, el percance ocurrió cuando dos vehículos participaron en un choque.

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Según los primeros reportes, uno de los automóviles involucrados impactó a otro vehículo. Tras el choque , la unidad que resultó golpeada continuó su trayectoria y terminó arrollando a un hombre que caminaba sobre la Carretera Nacional.

El peatón se encontraba sobre la vialidad al momento del accidente, por lo que fue alcanzado por el vehículo tras el fuerte impacto entre ambas unidades. Automovilistas que circulaban por el sector dieron aviso a las autoridades y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para brindar atención a la persona lesionada.

Confirman fallecimiento en el lugar

Minutos después arribaron al sitio paramédicos y elementos de rescate para atender la emergencia. Sin embargo, tras revisar al hombre atropellado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer la mecánica exacta del accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni información adicional sobre los conductores involucrados en el percance.

Elementos de seguridad y personal pericial realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, mientras el tránsito vehicular se vio afectado durante varias horas debido a las labores de investigación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió este accidente que cobró la vida de un hombre en la Carretera Nacional.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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