Muere Hombre Atropellado tras Choque en Carretera Nacional en Santiago, NL

Un hombre murió atropellado sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 222 en Loma Prieta

Pierde la vida peatón tras ser arrollado en Carretera NacionalFoto: N+

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Un choque en la Carretera Nacional deja un peatón muerto en Loma Prieta. Las autoridades investigan las causas de este incidente.

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Muere Hombre Atropellado tras Choque en Carretera Nacional