Motociclista Muere Mientras Participaba en Carreritas en Guadalupe, NL

Un motociclista murió tras perder el control de su unidad e impactarse contra un muro de concreto sobre el bulevar Miguel de la Madrid y López Mateos, en la colonia San Rafael de Guadalupe.

Muere Motociclista Jugando CarreritasFoto: N+

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Un motociclista pierde la vida en el bulevar Miguel de la Madrid durante carreras ilegales. El exceso de velocidad cobra otra víctima.

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