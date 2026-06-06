Motociclista Muere Mientras Participaba en Carreritas en Guadalupe, NL

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este sábado 6 de junio luego de sufrir un accidente sobre el Bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la avenida López Mateos, en la colonia San Rafael, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba en una motocicleta cuando presuntamente participaba en carreras junto con otros integrantes de una rodada perteneciente a un club de motociclistas. Durante el recorrido, la víctima se desplazaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el percance.

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Según la información proporcionada por los cuerpos de rescate, el motociclista perdió el control de la unidad al tomar una curva sobre esta importante arteria vial. Tras perder el control, la motocicleta se proyectó contra un muro divisorio de concreto ubicado en el camellón central de la vía. El impacto fue de gran magnitud, provocando que el conductor sufriera lesiones de gravedad.

Personas que participaban en la misma rodada y que presenciaron el accidente se detuvieron de inmediato para tratar de auxiliar a su compañero, además de solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento del motociclista

Minutos después arribaron al lugar elementos de rescate y paramédicos para brindar atención médica al motociclista. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas tras el impacto.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se llevaban a cabo las labores de investigación y el levantamiento de evidencias por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos sobre la identidad de la víctima. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió este accidente. Cabe señalar que este no es el primer percance de gravedad que se registra sobre el bulevar Miguel de la Madrid, una vía donde en distintas ocasiones se han reportado accidentes relacionados con el exceso de velocidad.

Las labores periciales se prolongaron durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se procedía con el levantamiento del cuerpo.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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