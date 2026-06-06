Chofer Muere tras Perder el Control e Impactarse contra Señalamiento en Escobedo, NL

Un chofer de transporte de personal murió tras perder el control de su unidad y chocar contra un señalamiento tipo bandera en Escobedo.

Camión de personal volcadoFoto: N+

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Accidente fatal en Escobedo: Chofer muere tras volcarse al chocar con un señalamiento. La zona permanece acordonada mientras se investigan las causas. Más información aquí.

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