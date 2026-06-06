Chofer Muere tras Perder el Control e Impactarse contra Señalamiento en Escobedo, NL

Un conductor de transporte de personal perdió la vida la mañana de este sábado 6 de junio luego de sufrir un accidente vial sobre el Bulevar José Flores Portillo, a la altura de la colonia Hacienda El Canadá y la avenida Concordia, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca y Muere Chofer en Carretera a Laredo y Concordia, Escobedo, NL

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el operador de la unidad circulaba por la zona y, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control del vehículo al incorporarse a la lateral de la vialidad.

Tras perder el control, la unidad se impactó contra un muro de señalamiento tipo bandera ubicado a un costado de la vía. La fuerza del choque provocó que el vehículo terminara volcado, quedando severamente dañado sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas y personas que transitaban por el lugar durante las primeras horas del día se percataron de lo ocurrido y se acercaron para intentar auxiliar al conductor, quien permanecía al interior de la unidad.

Confirman fallecimiento del conductor

Minutos después arribaron elementos de auxilio y corporaciones de seguridad para atender la emergencia. Sin embargo, tras la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la identidad del conductor no ha sido revelada por las autoridades, por lo que permanece en calidad de no identificado mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona para realizar las labores periciales y evitar riesgos a los automovilistas que circulan por el sector.

Debido al accidente, la circulación permanece cerrada en el área mientras las autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del percance.

Se espera el arribo de personal del Servicio Médico Forense, quienes serán los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para la práctica de la autopsia de ley.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

RR