Liberan a Dos Comunicadoras Recluidas en Penal de San Luis Potosí; Esto se Sabe

Este día un juez determinó la liberación inmediata de las periodistas Eréndira “N” y Alejandra “N”, se encontraban recluidas en el penal “La Pila” en San Luis Potosí.

Liberan a periodistas por presunto uso de IA en San Luis PotosíFoto: N+

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Un juez ordena la liberación de las comunicadoras Eréndira y Alejandra en San Luis Potosí. La SEGOB y la UASJ seguirán el caso.

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