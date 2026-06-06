Liberan a Dos Comunicadoras Recluidas en Penal de San Luis Potosí; Esto se Sabe

Este sábado 6 de junio la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que, se le dio seguimiento a los casos de las comunicadoras Eréndira "N" y Alejandra "N", quienes obtuvieron su libertad del Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila” en San Luis Potosí. Esto a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Ambas periodistas fueron acusadas del supuesto delito contra la identidad de las personas. Durante la revisión realizada por la autoridad a la situación jurídica de las periodistas, derivó a que un Juez de Control determinara su inmediata liberación.

Se dio a conocer que tanto la Secretaría y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia darán seguimiento a este caso. Las periodistas fueron detenidas desde el pasado 21 de mayo.

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