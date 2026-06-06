Liberan a Dos Comunicadoras Recluidas en Penal de San Luis Potosí; Esto se Sabe
Este día un juez determinó la liberación inmediata de las periodistas Eréndira “N” y Alejandra “N”, se encontraban recluidas en el penal “La Pila” en San Luis Potosí.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Un juez ordena la liberación de las comunicadoras Eréndira y Alejandra en San Luis Potosí. La SEGOB y la UASJ seguirán el caso.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Este sábado 6 de junio la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que, se le dio seguimiento a los casos de las comunicadoras Eréndira "N" y Alejandra "N", quienes obtuvieron su libertad del Centro Estatal de ReinserciónSocial“La Pila” en SanLuisPotosí. Esto a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ambas periodistas fueron acusadas del supuestodelito contra la identidad de las personas. Durante la revisión realizada por la autoridad a la situaciónjurídica de las periodistas, derivó a que un JuezdeControldeterminara su inmediataliberación.
Se dio a conocer que tanto la Secretaría y la UnidaddeApoyo al Sistema de Justicia daránseguimiento a este caso. Las periodistas fueron detenidas desde el pasado21demayo.