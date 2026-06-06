“Hemos Sacado Adelante a México y a EUA”: Sheinbaum Destaca Aporte de Migrantes Mexicanos

Sheinbaum afirmó que los mexicanos en Estados Unidos han sido clave para el crecimiento de ese país.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

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En Xalapa, Sheinbaum celebra el aporte de los mexicanos en EUA, desafiando estereotipos y subrayando su importancia económica y social. ¿Qué más dijo la presidenta?

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