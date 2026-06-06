“Hemos Sacado Adelante a México y a EUA”: Sheinbaum Destaca Aporte de Migrantes Mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado en Xalapa, Veracruz, que los mexicanos han sido fundamentales no solo para el desarrollo del país, sino también para el crecimiento económico de Estados Unidos, al destacar el trabajo de millones de connacionales que viven en el extranjero.

Durante la asamblea del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, realizada en el Museo Kaná, la mandataria afirmó que durante años se promovió una imagen equivocada de los mexicanos en Estados Unidos, al relacionarlos con estereotipos negativos.

“Los mexicanos somos los mejores trabajadores del mundo”, expresó ante cientos de jóvenes reunidos en el evento.

Sheinbaum señaló que alrededor de 40 millones de mexicanos viven en territorio estadounidense y aseguró que su trabajo ha sido clave para el desarrollo de ese país.

“Hemos sacado adelante al país y también a Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los 40 millones de mexicanos que trabajan allá”, dijo durante su discurso.

En su mensaje resaltó el aporte económico, laboral y social de los migrantes mexicanos, además de llamar a sentirse orgullosos de la identidad nacional.

"Hoy vivimos en un país distinto", dice Sheinbaum

La presidenta también afirmó que desde 2018 México comenzó una transformación basada en la dignidad de las personas y el acceso a derechos, especialmente para los jóvenes.

“Hoy vivimos en un país distinto al del pasado”, sostuvo, al señalar que actualmente existe una visión que apuesta por el desarrollo desde México y no desde modelos extranjeros.

Además, Sheinbaum habló sobre la importancia de no juzgar a las personas, especialmente a las mujeres, por su edad o apariencia, y defendió la experiencia como un valor positivo.

Durante el encuentro, compartió parte de las experiencias que marcaron su juventud y motivaron su participación en la vida pública y política del país.