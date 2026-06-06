Aseguran 50 Armas, Incluido un Fusil Barret, en Operativo en Badiraguato, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron un vehículo abandonado con armamento de alto poder en inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos.

Decomisan armas de alto poder y camioneta en Badiraguato, SinaloaFGR

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En Badiraguato, Sinaloa, se asegura un arsenal de 50 armas de alto poder en una camioneta. Conoce los detalles de este operativo de seguridad.

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