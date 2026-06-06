Aseguran 50 Armas, Incluido un Fusil Barret, en Operativo en Badiraguato, Sinaloa

En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se registró el hallazgo y aseguramiento de un arsenal que se encontraba en un vehículo. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, lugar donde personal operativo detectó una camioneta que se encontraba en aparente estado de abandono.

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades del Gabinete de Seguridad, el hallazgo se derivó de los recorridos de vigilancia que se efectúan de manera regular en dicha zona geográfica.

Al notar las condiciones del vehículo y con el objetivo de descartar la comisión de actividades ilícitas, los elementos de seguridad decidieron aproximarse a la unidad para realizar una revisión general.

Fue desde una primera inspección visual hacia la caja de la camioneta donde las fuerzas de seguridad observaron la presencia de varias armas largas. Ante este indicio, se procedió a ejecutar una revisión tanto en el exterior como en el interior del vehículo, lo que permitió descubrir un total de 50 armas de fuego, además de cartuchos y cargadores.

Piezas de alto poder decomisadas

El desglose del armamento decomisado al interior de la camioneta incluye piezas de alto poder y calibre:

Un fusil tipo Barret.

Siete ametralladoras identificadas como armamento antiaéreo.

Tres fusiles diseñados para alta precisión.

Cinco aditamentos lanzagranadas.

Un lote compuesto por más de 200 cartuchos útiles.

Diversos cargadores para el abastecimiento de dichas armas.

FGR

Tras concluir la recolección de los objetos y asegurar el perímetro, todo el material bélico junto con la camioneta fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la federación correspondiente. Esta autoridad ministerial será la encargada de realizar las diligencias e integrar la carpeta de investigación del caso para deslindar responsabilidades.

Este operativo conjunto contó con la participación y el respaldo de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal, entre las que se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).