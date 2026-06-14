Realizan Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Hermosillo, Sonora

Este sábado, 13 de junio, en Hermosillo se reunieron cientos de ciudadanos para la Marcha del Orgullo LGBTQ+, por lo que se implementarán cierres momentáneos y operativos de control vehicular a lo largo del recorrido, para garantizar la seguridad de los participantes.

La movilización inició a las 17:00 horas, en el cruce de los bulevares Kino e Ignacio Soto, y avanzará por el bulevar Rodríguez para concluir en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Tránsito municipal realizara operativo durante la marcha

El director de Tránsito Municipal, Sergio Valdez López, informó que personal de la corporación acompañará la marcha durante todo el trayecto.

“Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los participantes, así como a mantener el orden y la seguridad vial, personal de la Dirección de Tránsito Municipal de Hermosillo brindará apoyo durante todo el recorrido mediante labores de control vehicular, cierres momentáneos y orientación vial”.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, atender las indicaciones de los oficiales y utilizar rutas alternas, para evitar contratiempos durante el desarrollo de la actividad.