Realizan Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Hermosillo, Sonora

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ inició a las 17:00 horas, en el cruce de los bulevares Kino e Ignacio Soto, y avanzará por el bulevar Rodríguez para concluir en las escalinatas del Museo de la Unison.

LGBTQ+ en Hermosillo, Sonora 2026Foto: N+

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La Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 avanza por los bulevares Kino e Ignacio Soto para concluir en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

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Realizan Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Hermosillo