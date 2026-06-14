Avión de Combate de EUA se Estrella en Lago Rimrock, Washington

Un avión de combate se estrelló en las inmediaciones del lago Rimrock, en el condado de Yakima, Washington, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de accesos en la zona.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el piloto logró eyectarse a tiempo antes del impacto y fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

De manera preliminar, se indicó que la aeronave involucrada sería un caza F/A-18, aunque la confirmación oficial sobre el modelo aún está pendiente.

El accidente provocó además un incendio forestal en el área, lo que obligó a la intervención de equipos de respuesta de distintas agencias. Entre ellas, Naches Fire, que se encuentra en el sitio coordinando las labores de contención.

Brigadas con apoyo de helicópteros y al menos una unidad del U.S. Forest Service - Okanogan-Wenatchee National Forest realizan maniobras para sofocar las llamas, que se propagaron tras el impacto.

Cierran lado sur de Rimrock

Como medida preventiva, el lado sur de Rimrock, fue cerrado, mientras que campistas y visitantes de la zona fueron evacuados por personal de seguridad y protección civil. Autoridades han pedido evitar el área en las próximas horas debido al riesgo persistente.

Equipos de emergencia también realizaron labores de protección de estructuras cercanas, particularmente en la zona de las cabañas de Bear Creek, para evitar daños por el avance del fuego.

Las autoridades informaron que las unidades permanecerán en el lugar durante la tarde y se prevé su regreso por la mañana para continuar con las labores de control y limpieza del incendio.