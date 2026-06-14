Avión de Combate de EUA se Estrella en Lago Rimrock, Washington

Autoridades locales informaron que el piloto logró eyectarse a tiempo y resultó ileso

Avión de Combate de EU se Estrella en Lago Rimrock. Foto: Naches Fire DepartmentAvión de Combate de EU se Estrella en Lago Rimrock. Foto: Naches Fire Department

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en el lago Rimrock: un caza F/A-18 se estrella, pero el piloto se salva. Incendio forestal desatado, brigadas luchan contra las llamas. Zona cerrada, eviten acercarse.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+