Trump Afirma que Este Domingo se Firmará el Acuerdo de Paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado el próximo domingo, lo que, aseguró, permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el pacto marcará el fin de las hostilidades entre ambos países y restablecerá el tránsito por la estratégica vía marítima.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", escribió Trump.

Irán descarta la firma de un acuerdo con EUA este domingo

Sin embargo, desde Teherán surgieron versiones distintas sobre los tiempos del entendimiento. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, señaló que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no será firmado este domingo, como había anticipado previamente Pakistán, país que participa como mediador entre ambas naciones.

"Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días", declaró el funcionario iraní, según reportó la agencia oficial IRNA.

Bagaei precisó además que el documento en negociación no representa un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, sino un entendimiento preliminar que establece las bases para poner fin al conflicto y definir el marco general de las futuras negociaciones.

El diplomático explicó que uno de los temas más sensibles, el programa nuclear iraní, no forma parte de esta etapa del acuerdo y será abordado posteriormente durante un periodo de aproximadamente 60 días.