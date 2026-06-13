Trump Afirma que Este Domingo se Firmará el Acuerdo de Paz con Irán

El mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo con Irán pondrá fin a la guerra y permitirá reabrir el estrecho de Ormuz

Presidente de EUA, Donald Trump. Foto: AFPPresidente de EUA, Donald Trump. Foto: AFP

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El acuerdo de paz entre EUA e Irán podría firmarse pronto, según Trump. Pero Irán dice que no será este domingo. ¿Cuándo se abrirá el estrecho de Ormuz?

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