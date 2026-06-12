Trump Aclara que Filtración de Acuerdo de Paz con Irán No Es el Real: EUA Lanza Advertencia

Donald Trump aseguró que el acuerdo filtrado por Irán “no guarda relación alguna con la verdad”

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

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Tensión entre EUA e Irán: Trump niega veracidad de acuerdo filtrado y lanza advertencia tras ataque a barcos. ¿Habrá un acuerdo final pronto? Infórmate aquí.

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