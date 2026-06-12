Trump Aclara que Filtración de Acuerdo de Paz con Irán No Es el Real: EUA Lanza Advertencia

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, acusó este viernes, 12 de junio de 2026, a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen "nada que ver" con lo conciliado por escrito.

Mediante su red Truth Social, el presidente Trump explicó que el acuerdo filtrado por Irán “no guarda relación alguna con la verdad”.

Los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad.

Según el mandatario estadounidense, los iraníes son "gente muy deshonesta con la que tratar" y agregó que "con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!

Además, su ataque con drones de anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, ataque que fue totalmente repelido, es totalmente inaceptable. ¡Más les vale cambiar de actitud, y rápido!

Previamente, Trump decidió cancelar ataques contra Irán alegando que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa y aseguró que el liderazgo de la República Islámica se comprometió a no continuar su programa nuclear.

Avanza acuerdo final entre EUA e Irán

Este viernes, el medio oficial IRNA afirmó que lo acordado con Estados Unidos es solo "un memorando de entendimiento" que estaba "casi finalizado", tras lo que seguirían negociando el "acuerdo final" y enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según Teherán, lo acordado ahora por ambas partes no incluiría acuerdos en materia nuclear, ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra. IRNA, además, insiste en que Irán llega con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impás debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto, iniciado el 28 de febrero.

El anuncio de la víspera de Trump sobre un avance en el diálogo llegó después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

Acuerdo entre EUA e Irán "nunca ha estado tan cerca"

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó este viernes que un acuerdo entre su país y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio "nunca ha estado tan cerca".

El memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca. En espera de su finalización, los medios deberían abstenerse de especular sobre su contenido" y "todos los detalles" serán comunicados "en su momento", escribió Araqchi en X.

Poco antes el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".

Con información de N+, EFE y AFP.

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