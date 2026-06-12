Caída Masiva de Árboles y Postes en Colonia Pensil: Daños en Calles y Casas de Miguel Hidalgo

Las lluvias de la madrugada de hoy, 12 de junio de 2026, dejaron estragos en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo

Caída de árbole en la colonia Pensil. alcaldía Miguel Hidalgo
Trabajos por caída de árboles en Colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo
Caída de árbole en la colonia Pensil. alcaldía Miguel Hidalgo
Caída de árbole en la colonia Pensil. alcaldía Miguel Hidalgo
Caída de árbole en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo

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Emergencia en la colonia Pensil: lluvias dejan 20 árboles caídos y postes dañados. Bomberos y Ejército implementan el plan DN-III. Infórmate sobre los estragos en Miguel Hidalgo.

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