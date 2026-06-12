Caída Masiva de Árboles y Postes en Colonia Pensil: Daños en Calles y Casas de Miguel Hidalgo

Las lluvias de las últimas horas provocaron la caída masiva de árboles y postes en la colonia Cuauhtémoc Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Las lluvias de anoche y madrugada de hoy, 12 de junio de 2026, dejaron estragos en dicha alcaldía. Se contabilizan al menos 20 árboles que cayeron por el viento y el reblandecimiento de la tierra.

Árbol cae sobre casa

Uno de los árboles de al menos 20 metros de altura quedó recargado en la fachada de una casa en la calle Lago Wenner, sin embargo, no se reportan personas lesionadas.

El árbol jaló un poste de luz y dañó uno de telefonía, además 8 automóviles resultaron dañados.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX atienden la emergencia, se espera que los trabajos para seccionan las ramas de los árboles duren varias horas.

Así se ve desde el aire la caída de un árbol sobre un automóvil en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.



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Elementos del Ejército mexicano llegaron a la zona para implmentar el plan DN-III. La circulación está afectada por los trabajos de servicios de emergencia.

Con información de N+

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