¿Va a Seguir la Lluvia Fuerte Hoy en CDMX? Esto Dice el Pronóstico del Tiempo

Durante los últimos días se han registrado lluvia en la Ciudad de México (CDMX), por eso te decimos si seguirán las precipitaciones de acuerdo con el pronóstico del tiempo hoy, 12 de junio de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de hoy se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias muy fuertes en el Estado de México (centro, suroeste y este) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será de 11 a 13 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Clima hoy en la CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este viernes así estará el clima en la CDMX:

Después del mediodía, se prevé ambiente cálido a caluroso, incremento de nubosidad, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

Con información de N+.

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