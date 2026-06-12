¿Va a Seguir la Lluvia Fuerte Hoy en CDMX? Esto Dice el Pronóstico del Tiempo

Así estará el clima en la Ciudad de México hoy, 12 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Personas se protegen de la lluvia en la Alameda Central, CDMXPersonas se protegen de la lluvia en la Alameda Central, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El pronóstico del tiempo para CDMX indica lluvias fuertes y granizo. ¿Estás preparado para el clima de hoy? Infórmate y mantente seguro.

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