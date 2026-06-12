¿Cómo Va la Posible Formación de Arthur Hoy? Tormentas Eléctricas Encienden Alerta en México

Organismos meteorológicos nacionales e internacionales advirtieron sobre tormentas eléctricas en México hoy, 12 de junio de 2026, debido a la presencia de una zona de baja presión asociada con una onda tropical en tierra, que podría evolucionar hasta convertirse en la tormenta Arthur.

Aquí te decimos dónde se localiza ese sistema, qué probabilidad tiene de evolucionar a ciclón tropical y cuáles son los efectos que ya ocasiona en territorio nacional.

De formarse, se trataría del primer fenómeno meteorológico del océano Atlántico, donde se previeron entre 11 y 15 sistemas con nombre en esta temporada de huracanes 2026.

¿Dónde está la baja presión?

La mañana de hoy, 12 de junio de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la zona de baja presión asociada con la onda tropical 6 continúa en tierra sobre Campeche.

Ubicación : Se localiza a 160 km al noroeste de Puerto Dos Bocas, Tabasco.

Probabilidad: Mantiene 10% de posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó por su parte que la próxima semana, el sistema podría reaparecer sobre el noroeste del Golfo de México la próxima semana, aunque las posibilidades de formación siguen siendo bajas.

“Se prevé que cualquier intensificación antes de que el sistema se adentre en tierra firme por el este de México este fin de semana sea limitada”, expuso.

Alerta por tormentas eléctricas

El NHC también advirtió que la amplia zona de baja presión situada sobre el sur de la Bahía de Campeche está generando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Al respecto, la Conagua alertó sobre el pronóstico de más lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas las siguientes horas en:

Oaxaca

Chiapas

Así como lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Además, advirtió sobre vientos con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de tormenta. “Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves”, alertó el organismo.

Onda tropical asociada a zona de baja presión al sur de la Sonda de Campeche. Imagen de satélite SMN

Lluvias en México

En su reporte de esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó también que la onda tropical 6 recorrerá el sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, que se ubicará sobre el suroeste del golfo de México.

Así como con una circulación ciclónica en altura y con inestabilidad atmosférica, condiciones que originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

SPB