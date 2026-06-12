¿Cómo Va la Posible Formación de Arthur Hoy? Tormentas Eléctricas Encienden Alerta en México

Aquí te presentamos a detalle el pronóstico de lluvias y actividad eléctrica por la presencia de una onda tropical asociada con una baja presión, que podría convertirse en la tormenta Arthur.

Cielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alerta en México: Tormentas eléctricas y lluvias intensas por posible formación de la tormenta Arthur. Descubre qué estados están en riesgo y cómo prepararte.

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