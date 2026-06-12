Muere Apuñalado un Joven frente a un Fraccionamiento en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este 12 de junio vecinos de la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan en Puebla, se llevaron una gran sorpresa al localizar a un hombre sin vida frente a un fraccionamiento ubicado sobre la calle Francisco I. Madero en la lateral del Periférico Ecológico.

De inmediato dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron a la colonia Hacienda San José y confirmaron los hechos.

La víctima se trató de un masculino de aproximadamente 30 años de edad quien vestía pantalón de mezclilla azul y playera oscura además tenía tatuajes en los brazos; Además, presentaba diversas heridas causadas por un objeto punzocortante.

Al lugar arribó la Guardia Nacional para abanderar la zona y dar paso a la Fiscalía General del Estado (FGE), encargados de realizar las diligencias por este homicidio.

Investigan homicidio de un hombre frente a un fraccionamiento de la lateral del Periférico de Puebla

Cabe destacar que el cadáver quedó justo frente a la entrada de un fraccionamiento ubicado en la lateral del Periférico Ecológico, lo que impidió la salida y entrada a los residentes durante varios minutos, esto para no entorpecer la escena del crimen.

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El Servicio Médico Forense (Semefo) quedó a cargo del levantamiento del cadáver para que fuera trasladado a sus instalaciones en donde se le realizara la necropsia de ley para dar con más información sobre su muerte.

De manera preliminar, trascendió que la víctima era perseguida por varios sujetos antes de ser agredida. Vecinos de la zona, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que en el área es frecuente la presencia de jóvenes quienes presuntamente consumen drogas. las autoridades ya investigan el móvil de los hechos.

Localizan un muerto cerca de las vías del tren en Cuautlancingo, Puebla

La mañana de este viernes 12 de junio fue localizado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años de edad en la colonia Villa Olímpica del municipio de Cuautlancingo en Puebla.

Vecinos de la zona notificaron al cuerpo de emergencias sobre el hallazgo de un cadáver que se encontraba a un costado de las vías del tren en la calle Ferrocarril, en los límites con la Romero Vargas.

De acuerdo a los primeros informes, la persona vestía una sudadera roja, jeans negros, tenis blancos con franjas negras y una mochila.

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS