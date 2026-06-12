Muere Apuñalado un Joven frente a un Fraccionamiento en el Periférico Ecológico de Puebla

Localizan a un hombre muerto sobre la calle Francisco I. Madero sobre la lateral del Periférico Ecológico en San Francisco Totimehuacan, Puebla.

Un hombre perdió la vida en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla.Foto: N+

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Vecinos de Puebla se sorprenden al encontrar un cadáver frente a un fraccionamiento. La víctima, de 30 años, fue perseguida antes de ser atacada. Descubre más sobre este caso.

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