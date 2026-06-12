Musk Promete Llegar a Marte en Debut de SpaceX en Wall Street; Esto Valen Acciones

Con la salida de SpaceX a Wall Street, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Elon Musk en el debut de SpaceX en Wall StreetFoto: Reuters

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SpaceX, ahora en Nasdaq, busca captar 75,000 millones de dólares. Musk sueña con Marte y un futuro emocionante. ¿Cómo impacta esto en su fortuna? Infórmate aquí.

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Elon Musk Promete Llegar a Marte en Debut de SpaceX en Wall Street; ¿Cuánto Valen sus Acciones?