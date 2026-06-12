Musk Promete Llegar a Marte en Debut de SpaceX en Wall Street; Esto Valen Acciones

La empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, debutó hoy, 12 de junio de 2026, en la bolsa de valores Wall Street de Nueva York, en Estados Unidos, y durante el inicio de las operaciones, el magnate aseguró que busca desarrollar la tecnología para hacer posible que cualquier persona viaje a la Luna o a Marte. Aquí te decimos cuánto valen las acciones de SPCX.

Elon Musk quiere llegar a la Luna o Marte con SpaceX

Desde Starbase, Texas, Musk dijo hoy que con SpaceX busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar".

Mencionó que "siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen por el futuro y que te hagan levantarte por la mañana, porque no puedes esperar a ver qué pasa después”.

"En algún momento, queremos ser capaces de llevarlos allí; no solo a unos pocos astronautas, me refiero a ti, literalmente a ti".

El magnate manifestó su intención de "hacer que los emocionantes futuros de ciencia ficción sobre los que hemos leído se vuelvan reales” y agregó que “de eso se trata SpaceX: de quitarle la 'ficción' a la ciencia ficción y crear un futuro emocionante e inspirador para todos”.

¿Cuánto valen las acciones de SpaceX?

SpaceX cotizará bajo el símbolo bursátil SPCX, y todas las miradas están puestas en cómo Wall Street absorbe la oferta.

La empresa SpaceX tiene una valorización de 1,765 billones de dólares, lo que la convierte en una de las 10 mayores compañías del mundo.

SPCX debutó hoy en el índice Nasdaq con un precio de 135 dólares por título y espera captar unos 75,000 millones de dólares.

Elon Musk recordó que cuando fundó SpaceX le daba "menos de un 10%" de probabilidades de éxito, pero consideró que era necesario intentarlo porque, de lo contrario, "nunca seremos una civilización verdaderamente espacial".

"Es difícil de creer que esa pequeña empresa, que empezó en un almacén en El Segundo (California) ahora esté saliendo a bolsa con la IPO (Oferta Pública Inicial) más grande de la historia”.

Dijo que “si la gente me hubiera dicho que esto iba a pasar, yo habría dicho: 'hombre, debes estar fumando un crack buenísimo, porque yo creo que esta empresa va a quebrar’”.

Con la salida de SpaceX a Wall Street, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo.

Acciones de SpaceX se disparan en Wall Street

Las acciones de SpaceX se dispararon más de un 20% en su debut en el Nasdaq, elevando su valoración a más de 2 billones de dólares.

Las acciones abrieron en 150 dólares, frente a su precio de salida a bolsa de 135 dólares.

En su última cotización, operaba a 164 dólares, lo que la convierte en la sexta empresa más grande de Estados Unidos por valor de mercado.

SpaceX es la primera empresa en salir a bolsa de un grupo de grandes firmas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965,000 millones.

Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, y Bret Johnsen, director financiero de la compañía, estuvieron presentes en Nueva York en el tradicional toque de campana de apertura del Nasdaq, mientras que Elon Musk siguió el acto desde Texas, donde estuvo acompañado por empleados y colaboradores de la empresa.