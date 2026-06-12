Maximus, el Gato del Primer Ministro de Bélgica que Acierta Resultados del Mundial

El famoso pulpo Paul, que en 2010 predijo el triunfo de España en la final del Mundial de Sudáfrica, podría tener ya a un sucesor.

Se trata de Maximus y es el gato del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever.

El felino se ha convertido en un fenómeno viral en ese país y sumó un acierto y un error en su debut como oráculo mundialista.

México ante Sudáfrica

En el partido inaugural del Mundial acertó el resultado al apostar por México, que venció a Sudáfrica, en cambio, falló en su segunda apuesta al pronosticar el triunfo de la República Checa, que fue derrotada por Corea del Sur en el segundo encuentro del Mundial.

La mascota predijo los resultados desde una mesa decorada con un mantel que imita un campo de futbol.

El primer ministro lo colocó en el centro del terreno de juego para que eligiera a la selección ganadora de cada encuentro, colocada cada una a un lado junto a un aperitivo, y el gato devoró la comida de las mitades mexicana y checa.

Bautizado como 'Maximus the Octopussy', combinación de las palabras 'pulpo' y 'gatito' en inglés, el animal anunció su predicción en un video en su propia cuenta de Instagram.

Y añadió que tendrá los pronósticos para todos los partidos del Mundial:

"Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada"

Más seguidores que el primer ministro Bart de Wever

Maximus supera con 226 mil seguidores en Instagram, las cifras del primer ministro, que tiene 218 mil.

En la cuenta de Maximus, el animal comparte andanzas, travesuras, escondites o siestas en la residencia oficial, además de paseos con su dueño.

El felino ahora probará suerte como adivinador y se verá si logra el nivel de acierto del pulpo Paul, que realizó 8 predicciones correctas en el Mundial de 2010.

Con información de EFE

LECQ