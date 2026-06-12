Maximus, el Gato del Primer Ministro de Bélgica que Acierta Resultados del Mundial

El felino adivinó el resultado del partido inaugural al apostar por México, que venció a Sudáfrica 2 goles por 0

Maximus, el gato del primer ministro de BélgicaFoto: Instagram @maximustp16

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Un gato que predice el Mundial? Maximus, del primer ministro belga, acierta el triunfo de México sobre Sudáfrica. ¿Será el nuevo pulpo Paul? Descubre más sobre sus predicciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+