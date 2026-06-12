Inauguran Mundialito en el CERESO de Merida, Yucatán

En Yucatán, internos del Centro de Reinserción Social de Mérida, se unieron por la pasión a un juego, a un deporte, al futbol e inauguraron su Mundialito “CERESO 2026”, una justa deportiva única en los penales de México.

Su cancha es escenario de una batalla deportiva, donde los internos se olvidaron por un momento las torres de vigilancia, bardas, rejas y se concentraron en un objetivo, conseguir su copa de campeón.

Como lo refiere Braulio Luna Sánchez, interno del CERESO de Mérida:

"Se siente mejor porque así el tiempo pasa rápido con estas actividades, se olvidan por completo, las rejas, todo"

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Mundialito

El Mundialito 2026 es una réplica de la justa deportiva mundial, hay 48 selecciones, 12 grupos, cada equipo representa a un módulo del penal y la primera fase se juega igual que en selecciones mayores.

Cada equipo tiene 15 integrantes, en total son 720 internos, más 8 árbitros y los murales, banderines y uniformes, fueron elaborados por las mujeres y familiares de las personas privadas de su libertad.

En este CERESO hay mil 720 internos y su duelo de estrategias en la cancha, las del futbol, forma parte de la rehabilitación penitenciaria sin antecedentes en otros penales del mundo.

Autoridades

Al respecto Antonio González Zetina, director del CERESO de Mérida, indicó:

"Como parte de su plan de reinserción, que aprendan que estas cosas son positivas y que, así como las pueden desarrollar aquí, las deben ir a desarrollar en la calle"

Los internos se prepararon desde hace 8 meses, sus familias convivieron y los ayudaron, además crearon el tema musical de su mundialito, su mascota y prepararon su desfile de inauguración.

Del 11 de junio al 19 de julio, los internos lucharán por alzar su trofeo, jugarán por sentirse libres y olvidar que están dentro de este centro penitenciario.

Con información de Alejandro Sánchez