Inauguran Mundialito en el CERESO de Merida, Yucatán

Es una réplica de la justa deportiva mundial, hay 48 selecciones, 12 grupos y cada equipo representa a un módulo del penal

El Mundialito en el CERESO de Merida es una réplica de la justa deportiva mundial, hay 48 selecciones y 12 gruposFoto: Facebook @huachodiazmena

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