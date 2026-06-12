Turistas Buscan Conocer Destinos Emocionantes como Tepito en su Estancia en la CDMX

Con la fiesta del futbol, el turismo aumentará, y muchos visitantes, nacionales y extranjeros, ya tienen una lista de lugares por conocer.

Entre ellos, está Tepito, por una razón en particular.

Los turistas que llegan a la Ciudad de México tienen curiosidad de conocer zonas peligrosas o vinculadas a la tragedia para hacer su estancia, dicen, más emocionante. Y Tepito se ha convertido en uno de esos destinos.

Turismo Oscuro

Esta práctica, conocida como Turismo Oscuro, se realiza en muchas ciudades del mundo, pero también ha generado un debate en torno a ella.

Recorridos

Por 500 pesos, Erik ofrece recorridos al mediodía por los sitios históricos del Barrio de Tepito, enclavado en la colonia Morelos. Es arqueólogo, domina el inglés y está certificado por la Secretaría de Turismo.

Antes de hacer el recorrido, que dura unas dos horas, se pide no cargar muchas cosas de valor, llevar ropa discreta y actuar bajo perfil como protocolo de seguridad.

Como lo refiere Erik Rea:

“Todos los mexicanos lo sabemos. Es un barrio que no es totalmente seguro y hay que ser discretos en esa parte y a los extranjeros hay que decírselos explícitamente: no traer celulares, no traer nada ostentoso a la vista. Por esa parte creo que estamos listos por ese lado. Cuando empieza a oscurecer hay que estar fuera sí o sí por las condiciones del lugar”

Y aunque Tepito puede ser peligroso, Erik también hace mucho hincapié en los lugares emblemáticos: el Deportivo Maracaná, el lugar donde el Emperador Cuauhtémoc se rindió ante los españoles, el arte del barrio y el gimnasio de box de donde han emergido grandes atletas.

Tepito y turismo

Habitantes de Tepito también han luchado por abandonar la idea de que la zona es altamente peligrosa y que, por el contrario, sea cada vez más amigable con los turistas.

“Queremos darle una imagen distinta para que no solo llegue ese turismo de pobreza, que llegue otro tipo de turismo para que personas de aquí puedan recibir un recurso mayor porque sí se requiere que esto se dinamice”, asegura Iván Carmona, habitante de Tepito.

Por su parte Lluvia, habitante de Tepito, indicó:

“Los invitamos a que vengan a visitarnos. Que se quiten esa idea de que es un lugar inseguro”

El Turismo Oscuro ha sido motivo de análisis para académicos de la UNAM, pero ¿Qué tan ético es practicarlo?

Sandra Romero, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó:

“Decir: ¿Es ético no es ético? Va a depender de eso. Cómo se va a proyectar como punto de interés turístico, cómo va a venir a consumir el turista y luego qué pasa con la comunidad. Cómo va a quedar, como un punto que está compartiendo su cultura sus formas de vida o un punto en el que solo está sirviendo para que los turistas digan que estuvieron ahí.

Con información de Ruth Barrios Fuentes

LECQ