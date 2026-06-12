Turistas Buscan Conocer Destinos Emocionantes como Tepito en su Estancia en la CDMX

Los turistas que llegan a CDMX tienen curiosidad de conocer zonas peligrosas para hacer su estancia, dicen, más emocionante. Tepito se ha convertido en uno de esos destinos

Letras de Tepito.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Te atreverías a explorar Tepito? Turistas buscan emoción en CDMX visitando zonas como esta. Descubre el debate sobre el Turismo Oscuro y su impacto en la comunidad.

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