¿Cuándo Silbará la Árbitra Mexicana Katia Itzel García en la Copa del Mundo?

La FIFA dio a conocer el partido en el que participará la nazarena mexicana en la justa mundialista; lo hará en la primera fecha del torneo

Katia Itzel García, árbitra mexicanaKatia Itzel García, árbitra mexicana, estará en el Países Bajos vs. Japón. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que Katia Itzel García será parte del equipo arbitral en el Mundial 2026? No te pierdas su debut en el partido Países Bajos vs. Japón este 14 de junio.

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