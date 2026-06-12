¿Cuándo Silbará la Árbitra Mexicana Katia Itzel García en la Copa del Mundo?

Una de las noticias que causó polémica en el medio futbolístico mexicano fue la designación de la árbitra Katia Itzel García para estar presente en la Copa del Mundo 2026.

Katia, asidua para dirigir en la Primera División nacional, forma parte de los 52 árbitros centrales elegidos por la FIFA y una de las dos mujeres que conforman la lista. La otra árbitra es la estadounidense Tori Penso.

Con el arranque del Mundial, está cada vez más cerca la posibilidad de que García Mendoza esté en el campo de juego y lo hará en la primera fecha de la justa mundialista.

¿Cuándo silbará Katia Itzel en el Mundial?

A través de sus redes sociales, la FIFA anunció a los equipos arbitrales para los partidos 9, 10, 11 y 12, los cuales se jugarán este fin de semana.

Precisamente será en el juego 11, el que corresponde al Países Bajos vs. Japón, que se jugará a las 14:00 horas, el 14 de junio, en Dallas, Estados Unidos, donde aparecerá Katia.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 9, 10, 11 and 12 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

La participación de la capitalina será como cuarta árbitra, donde acompañará al central Ismail Elfath y los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, todos de Estados unidos.

Además, García Mendoza estará acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, quien estará como árbitra asistente de reserva.

¿Quiénes son los otros árbitros mexicanos que participarán en el Mundial?

En total, la FIFA eligió a siete árbitros mexicanos para estar en la Copa del Mundo, según la lista publicada el 9 de abril de 2026.

Además de César Ramos, quien tiene muchas posibilidades de ser central durante la justa, y Katia Itzel y Sandra Ramírez, que entrarán en acción el domingo, hay cuatro nazarenos más.

Se trata de los asistentes Marco Bisguerra y Alberto Morín, así como los integrantes del VAR, Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

Con información de N+

ICM