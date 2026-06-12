Régimen Iraní No Cederá Control del Estrecho de Ormuz como Parte de Un Acuerdo con EUA

La agencia estatal Irna señaló que el marco del proyecto de acuerdo para acabar con la guerra en Medio Oriente no contemplaría tampoco un freno a su programa nuclear

Buques anclados en el estrecho de OrmuzBuques anclados en el estrecho de Ormuz. Foto Reuters

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El régimen iraní no entregará el control del estrecho de Ormuz en un pacto con EUA, según Irna. ¿Cómo afectará esto a la paz en Medio Oriente?

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