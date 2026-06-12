Régimen Iraní No Cederá Control del Estrecho de Ormuz como Parte de Un Acuerdo con EUA

La agencia estatal iraní Irna aseguró este viernes que el régimen no cedería el control estratégico del estrecho de Ormuz en el marco de un acuerdo de paz con Estados Unidos.

"Irán no asume en este texto ningún compromiso de ceder la gestión del estrecho ni de restaurar las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí".

Por otra parte, señaló que a República Islámica mantendría el derecho a enriquecer uranio en cualquier acuerdo final con Estados Unidos tras 60 días de negociaciones.

"Irán negociará sobre el programa nuclear únicamente dentro del marco de los principios fundamentales de la República Islámica, y cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (...) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final", según Irna.

El final del acuerdo

Irán señaló que la parte principal del texto del 'memorando de entendimiento' con Estados unidos está desde este jueves casi finalizado.

Pero dejó claro que cuestiones como la nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un acuerdo final.

Irna aseguró este viernes que el texto que el vocero de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo que estaba "casi finalizado" se basa en los 14 puntos que impone Teherán y es solo 'un memorando de entendimiento', pues seguirían negociando el "acuerdo final".

"En cuanto al texto, sus partes principales están casi finalizadas", dijo ayer Bagaei, poco después de que el presidente Trump afirmara que acababan de alcanzar "un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán".

En ese sentido, Irán señaló que las líneas rojas del acuerdo son el tema nuclear y de sanciones y control del estrecho de Ormuz, que serán tocados en otro acuerdo.

ICM