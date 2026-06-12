Falla en Avión del Papa León XIV: ¿Qué Pasó Hoy 12 de Junio 2026?

El avión en el que el papa León XIV saldría de España, luego de su gira por el país europeo, sufrió una falla por la cual el vuelo se quedó varado.

El papa León concluyó este viernes su gira por España, desde donde habló, entre otros temas, de las personas migrantes en el mundo.

El avión en el que el papa León XIV viajaría para salir de España presentó un problema técnico, por lo que se quedó varado. Reporte de @valealazraki, corresponsal de N+.



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¿Qué pasó con el avión donde iba el papa León XIV?

Alrededor de las 9:39 horas, tiempo de la ciudad de México (CDMX), se informó que el avión donde iba el papa León XIV no podía despegar, por lo que se quedó varado en España.

De acuerdo con Valentina Alazraki, corresponsal de N+FORO, “estábamos a punto de abordar, el comandante ya había dado la bienvenida al papa y a su comitiva, e informó de un problema en el sistema, aún no lo identifica y habrá averiguaciones”.

"Hasta el momento, autoridades no han informado de qué problema técnico se trata", informó Alazraki, quien se encontraba en el avión junto con alrededor de 80 personas entre periodistas y tripulación.

La salida de León XIV ya llevaba una hora de retraso en España, pero más allá de la falla porque el papa dedicó tiempo para saludar a personas.

Los técnicos informaron que la falla en el avión era un problema técnico más complicado de lo que consideraron, por lo que tomaría más tiempo que el avión pueda despegar.

¿Qué pasó con el papa León XIV?

El rey de España, Felipe VI, acudió al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, para despedir a León XIV, por lo cual permaneció varios minutos en la pista.

De acuerdo con el protocolo, Felipe VI no podía irse sino hasta que el avión despegue. Después de unos minutos se vio a un militar acercarse para comentarle algo al rey, quien luego subió al avión y se llevó al papa, para que esperara en el salón de protocolos hasta que se resuelva la falla.

De manera preliminar, se informó que el papa León XIV volvería a Roma, en un avión Falcon.

A las 11:00 horas tiempo de la CDMX despegó el avión Falcón del Rey Felipe VI para llevar al papa León XIV de España a Roma.

Valentina Alazraki expuso que "no había sucedido" un incidente como este en décadas, "quizá un poco de retraso (en los vuelos), pero se había resuelto siempre", aunque recordó "un aterrizaje de emergencia en un viaje a Sudáfrica, por problema técnico, cuando Juan Pablo II, pero no este tipo de problema en el despegue".