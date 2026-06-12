Falla en Avión del Papa León XIV: ¿Qué Pasó Hoy 12 de Junio 2026?

El papa León XIV terminó su gira por España, pero el avión en el que saldría del país sufrió un incidente

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Bajan de Avión al Papa León XIV ¿Qué Pasó en Aeropuerto de España?

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Incidente en el avión del papa León XIV en España impide despegue. Conoce los detalles del incidente.

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