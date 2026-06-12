Reportan Sismo de 4.3 al Suroeste de Puerto Vallarta Hoy 12 de Junio

El sismo se registró durante la mañana de este viernes; al momento, no hay reportes de personas lesionadas.

Sismo Puerto VallartaFoto: Sismológico Nacional

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Hoy a las 9:10 am, un sismo de 4.3 se registró al suroeste de Puerto Vallarta. Sin daños reportados, descubre cómo estar preparado.

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