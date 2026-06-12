Reportan Sismo de 4.3 al Suroeste de Puerto Vallarta Hoy 12 de Junio

Durante la mañana de este viernes 12 de junio, el Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.3 en Puerto Vallarta, Jalisco.
De acuerdo con autoridades, el sismo ocurrió a las 9:10 de la mañana, a 434 kilómetros al suroeste de Vallarta. Al momento, no reportan daños materiales ni personas lesionadas.
¿Qué debo hacer en caso de un sismo?
Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante saber cómo actuar para reducir riesgos y proteger la integridad de las personas.
Antes de un temblor, conviene identificar zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, así como conocer las rutas de evacuación y tener a la mano un botiquín, documentos importantes, agua y una linterna. También es recomendable participar en simulacros y establecer un plan familiar de emergencia.
Además, durante el sismo, es primordial mantener la calma evitar correr, empujar o gritar. Si se encuentra dentro de un inmueble, lo más seguro es ubicarse en una zona de menor riesgo, lejos de ventanas, espejos, lámparas u objetos que puedan caer. Si está en la calle, es importante alejarse de edificios, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar.