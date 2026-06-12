Localizan a un Hombre Sin Vida al Costado de unas Vías del Tren en Puebla

Un hombre perdió la vida a un costado de las vías del tren en los límites de Cuautlancingo y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de Puebla, autoridades investigan si se trató de un homicidio o un accidente.

Vecinos de la zona reportaron que una persona se encontraba tendida sin aparentes signos vitales en la calle Ferrocarril de la colonia Villa Olímpica.

Paramédicos de SUMA se movilizaron al sitio y confirmaron que el masculino de entre 40 y 45 años de edad ya no contaba con signo vitales. Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancigo acordonaron la zona entre calle Grecia y Alemania para llevar acabo las diligencias correspondientes.

Se sabe que la víctima vestía con una sudadera roja, pantalones jeans color negros y tenis blancos con franjas negras; Hasta el momento no se ha confirmado su identidad.

La Fiscalía General del Estado lleva acabo las diligencias correspondientes para determinar las posibles causas de su muerte.

Muere hombre apuñalado en la lateral del Periférico Ecológico

La mañana de este viernes, un hombre perdió la vida tras ser atacado a puñaladas en inmediaciones de la colonia Hacienda San José, en inmediaciones de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan perteneciente a Puebla capital.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Francisco I. Madero y la lateral del Periférico Ecológico, donde vecinos reportaron la presencia de una persona tendida sobre el pavimento, justo en el acceso a un conjunto habitacional.

Al arribar al lugar, paramédicos y elementos de la policía municipal confirmaron que el hombre, de aproximadamente 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales y presentaba diversas heridas provocadas por arma punzocortante.

Para preservar la escena, los uniformados acordonaron la calle Francisco I. Madero y cerraron el paso a la circulación. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la recolección de indicios, en tanto que peritos del instituto de ciencias forenses realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver.

De manera preliminar, trascendió que la víctima era perseguida por varios sujetos antes de ser agredida. Vecinos de la zona, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que en el área es frecuente la presencia de jóvenes quienes presuntamente consumen drogas. las autoridades ya investigan el móvil de los hechos.

Con información de N+

MCS