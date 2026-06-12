Localizan a un Hombre Sin Vida al Costado de unas Vías del Tren en Puebla

Una persona de entre 40 y 45 años de edad fue localizada en los límites de Cuautlancingo y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de Puebla.

Hallan a persona sin vida en Cuautlancingo, Puebla.Foto: PB Comunicación

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Un hombre es hallado sin vida en Cuautlancingo, Puebla. Las autoridades investigan si fue un accidente o un crimen. Infórmate sobre lo ocurrido.

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