Se Quemó una Casa en la Ciudad de Puebla: Un Adulto Mayor Murió al Interior

La mañana de este viernes 12 de junio se registró un fuerte incendio desde el interior de una vivienda ubicada en la Colonia Amalucan de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con primeros reportes y videos que circulan en redes sociales, las llamas alcanzaron varios metros de altura en la Calle Tabachín y fue visible en toda la zona, por lo que vecinos aledaños decidieron salir de sus casas.

Sofocan incendio de casa en Colonia Amalucan; una persona quedó atrapada

Más tarde personal de emergencia controló el incendio registrado en la vivienda de la Cerrada Pino, por Circuito Amalucan.

Las llamas fueron sofocadas y las autoridades permanecen en el lugar en espera de información sobre el estado de salud de una persona que presuntamente estaba atrapada.

Lamentablemente se confirmó horas más tarde que un hombre de 70 años de edad, propietario del inmueble, perdió la vida luego de quedar atrapado en la casa incendiada.

Se sabe que sus hijos trataron de localizarlo sin éxito, pues dejó de atender el teléfono desde temprano. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este viernes.

Personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia para mitigar el riesgo para los habitantes de la Colonia Amalucan.

Con información de N+

JAPR