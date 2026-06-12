Se Quemó una Casa en la Ciudad de Puebla: Un Adulto Mayor Murió al Interior

Bomberos y Protección Civil controlaron el siniestro y asegurar la zona, después que una vivienda ardió en llamas.

Bomberos sofocaron las llamas y las labores continúan.Foto: PC Estatal

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Casa en llamas en la Colonia Amalucan, Puebla: el fuego alcanzó varios metros y obligó a evacuar. Bomberos ya controlaron la situación. Infórmate sobre el estado de los afectados.

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Se Quemó una Casa en la Ciudad de Puebla: Un Adulto Mayor Murió al Interior