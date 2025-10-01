¿Gilberto Mora Puede Ser Fichado Por Un Club de Europa? Así es Como Podría Suceder

El futbol mexicano tiene en Gilberto Mora a una de sus grandes promesas, pues con apenas 16 años de edad ya jugó una final de Copa Oro con la Selección Mexicana mayor y actualmente se encuentra disputando el Mundial Sub-20 en Chile. En este certamen, Mora está dando de qué hablar, pues sus actuaciones en los primeros dos partidos ante Brasil y España, han sido realmente destacadas.

Gilberto Mora registra tres colaboraciones directas de gol en apenas dos jornadas. Ante Brasil dio una asistencia, mientras que en el juego contra la selección española, anotó doblete. Esto ha generado nuevamente la interrogante sobre si el joven futbolista de los Xolos de Tijuana puede ser fichado por un club europeo, incluso siendo menor de edad.

La FIFA, desde 2001, en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores prohibe, con algunas excepciones, el traspaso internacional de menores de 18 años. Sin embargo, en el pasado reciente se han dado casos en los que, pese a ser menores de edad, algunos jugadores han sido adquiridos por grandes clubes europeos.

Así es como Gilberto Mora podría fichar con un club de Europa

En años recientes se dio el caso de dos futbolistas brasileños, Endrick y Estêvão, quienes ficharon por el Real Madrid y Chelsea respectivamente, aún antes de tener la mayoría de edad. En ambos casos, los clubes involucrados en los fichajes acordaron un monto a pagar por el futbolista para que, al momento de cumplir 18 años, se incorporasen de manera oficial.

Algo similar tendría que ocurrir para que Gilberto Mora asegure un futuro en Europa durante el futuro próximo. El centrocampista mexicano ha estado envuelto en rumores que lo vinculan a clubes como Manchester United y su participación en torneos como el Mundial Sub-20 y, posiblemente, la Copa del Mundo de 2026, podría incrementar su valor.

¿Cuánto vale Gilberto Mora actualmente?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 4.5 millones de euros. Su buen rendimiento en la Liga MX, así como en los torneos internacionales que ha disputado ha provocado que esa cifra haya aumentado significativamente, pues en octubre de 2024 estaba tasado en apenas un millón.

