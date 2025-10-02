Sheinbaum Pide que Mexicanos Detenidos en Flotilla Global Sumud Sean Repatriados “De Inmediato”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió hoy 2 de octubre de 2025 que los seis mexicanos que iban en la flotilla Global Sumud, que fueron detenidos por Israel, "sean repatriados de inmediato".

El pasado 1 de octubre de 2025 la flotilla Global Sumud fue interceptada por autoridades de Israel, durante su camino a Gaza, y la tripulación compartió videos del momento en que fue abordada.

Además, en redes sociales se compartió en video el momento en que la activista Greta Thunberg fue detenida por autoridades de Israel.

Sheinbaum pide a Israel que regrese a mexicanos

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió cartas diplomáticas a Israel, ante la posible detención de mexicanos que van en la flotilla Global Sumud.

Al confirmarse la detención de seis mexicanos por parte de Israel, Sheinbaum Pardo fijó su posicionamiento y pidió que sean repatriados a México de inmediato.

Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros darles todo el apoyo.

La Presidenta confirmó que "hay seis mexicanos en estas flotillas (...) Ayer fueron interceptados por Israel", y explicó que desde hace tres días se enviaron cuatro cartas diplomáticas ante la posibilidad de las detenciones.

La primera, para solicitar al Gobierno de Israel las garantías físicas de nuestros connacionales

La segunda, también por si iban a ser interceptados saber por qué razón

La tercera, ayer que supimos fueron interceptados para exigir la seguridad física e integral

La cuarta, para una repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos, estos seis compañeros

La mandataria federal informó que hasta la mañana de este jueves, los mexicanos se encontraban detenidos en el puerto de Ashdod, "no ha podido entrar el apoyo consular, la autoridad israelí dice que los llevará a un centro de detención, ahí está nuestro personal consular exigiendo que de inmediato sean repatriados y estamos en contra de esta situación".

Sheinbaum Pardo señaló que "la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito".

Por otra parte recordó que México fue de los primeros países en posicionarse ante la emergencia en Gaza. "Nosotros fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia a La Haya, todavía estaba el presidente López Obrador".

Y expuso que "le estamos dando seguimiento y obviamente nuestro posicionamiento político permanente y el reconocimiento que hizo mi gobierno al Estado palestino en pleno al reconocer a una embajada del Gobierno palestino".

