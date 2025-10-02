Inicio Internacional Europa Video: Momento en que Suenan Explosiones de Petardos Durante Protesta en París Hoy

Video: Momento en que Suenan Explosiones de Petardos Durante Protesta en París Hoy

París vive hoy la tercera jornada de protestas; aquí puedes ver en video el momento en que estallan petardos en la capital de Francia

Manifestantes exigen “justicia fiscal” al Gobierno de Francia, en París

Manifestantes exigen “justicia fiscal” al Gobierno de Francia, durante protestas en París. Foto: Reuters

¿Qué está pasando en París hoy, 2 de octubre de 2025? En N+, te explicamos que Francia vive una jornada de protestas contra el Gobierno y este jueves, durante un enlace en vivo, ese escucharon explosiones de petardos; aquí puedes ver el video del momento de los estallidos en la capital francesa.

Estallan petardos durante enlace en vivo de N+ FORO

La mañana de este jueves, Yolanda Fernández, corresponsal de N+ en París, reportó cómo se desarrolla la tercera jornada de protestas de sindicatos, en la capital de Francia, contra las políticas de austeridad del Gobierno, encabezado por Emmanuel Macron.

Durante en enlace en vivo, se escuchan las explosiones de los petardos, por la protesta de hoy, en París.

Video: Momento en que Estallan Petardos en París Hoy en Plena Transmisión en Vivo

Información en desarrollo...

