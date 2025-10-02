Video: Momento en que Suenan Explosiones de Petardos Durante Protesta en París Hoy
París vive hoy la tercera jornada de protestas; aquí puedes ver en video el momento en que estallan petardos en la capital de Francia
¿Qué está pasando en París hoy, 2 de octubre de 2025? En N+, te explicamos que Francia vive una jornada de protestas contra el Gobierno y este jueves, durante un enlace en vivo, ese escucharon explosiones de petardos; aquí puedes ver el video del momento de los estallidos en la capital francesa.
Inician las protestas en París en contra de la austeridad presupuestaria por parte del gobierno de Francia.— NMás (@nmas) October 2, 2025
Video: Juan Cobo / Yolanda Fernández pic.twitter.com/szcR3Chfri
La mañana de este jueves, Yolanda Fernández, corresponsal de N+ en París, reportó cómo se desarrolla la tercera jornada de protestas de sindicatos, en la capital de Francia, contra las políticas de austeridad del Gobierno, encabezado por Emmanuel Macron.
Durante en enlace en vivo, se escuchan las explosiones de los petardos, por la protesta de hoy, en París.
Información en desarrollo...