¿Cuántos Frentes Fríos Se Esperan en Octubre 2025? Sigue Estas Recomendaciones

Este mes prepara tus abrigos y ropa para bajas temperaturas porque en México se esperan 5 Frentes Fríos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temporada de frío inició en septiembre y abarcará hasta mayo, por esta razón, las autoridades compartieron recomendaciones para las personas ante las bajas temperaturas, con el fin de que tomen precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que, entre septiembre y noviembre, las temperaturas serán más cálidas de lo habitual en gran parte del país. En estados del norte y occidente, las temperaturas mínimas estarán entre 1 y 3 grados por encima del promedio registrado en los últimos 30 años.

Esto significa que en esas regiones la sensación de frío será menor. Sin embargo, no será así en todos lados, ya que en la Sierra Madre Occidental se pronostican madrugadas más frías de lo normal, con temperaturas por debajo del promedio histórico.

Así será el frío en octubre:

Sierra Madre Occidental: se esperan temperaturas más bajas de lo habitual.

En la Mesa del Norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas): podrían registrarse descensos abruptos por el ingreso de frentes fríos.

En el occidente (Jalisco, Michoacán, Nayarit): habrá variaciones térmicas, pero con tendencias a un clima más cálido.

Recomendaciones que da Protección Civil por temporada de frío

Protección Civil compartió recomendaciones para la temporada de frío, pidió cuidar especialmente a grupos vulnerables como niños y personas adultas mayores.

Abrigarse con ropa térmica y varias capas.

Evita los cambios bruscos de temperatura.

Comer frutas y verduras que sean ricas en vitamina A y C.

Resguarda a tus mascotas.

Cierra bien tus puertas y ventanas.

Pon aislantes de tuberías para que no se congelen.

Usa calzado cerrado.

