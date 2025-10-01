¿Cuándo Entra el Nuevo Frente Frío a México? Este Día se Espera que Baje la Temperatura

¡Abrígate bien! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país. En N+, te compartimos cuándo para que contemples tu outfit para las bajas temperaturas y tomes precauciones.

Este empezará a sentirse a partir del jueves 2 de octubre, pero se acercará más al territorio mexicano un día después. Hay estados que tendrán mayores afectaciones como Baja California y Baja California Sur, donde se espera descenso en las temperaturas.

Se prevé la formación de un frente frío al noroeste del país, favoreciendo fuertes rachas de viento en dicha región.

N+ consultó al Servicio Meteorológico Nacional, quien precisó que el nuevo frente frío que se ve en la parte de Baja California "se espera que pueda bajar cerca del territorio mexicano hasta el viernes, pero no sabemos aún si se numerará. Para darle un número debe de generar efectos en la República Mexicana".

Además, este sistema se combinará con otros fenómenos atmosféricos como la vaguada monzónica y una zona de baja presión en el Golfo de México, lo que generará lluvias intensas en el sur, oriente y sureste del país, así como en la Península de Yucatán.

